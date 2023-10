Jerônimo nega interesse em privatização da Bahiagás | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues negou nesta quarta-feira, 11, que o Estado tenha interesse em privatizar a Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás). Em evento onde assnou contrato para ampliar o fornecimento de gás natural no estado, o chefe do Executivo explicou processo de estudo de capital feito na empresa esatatal.

"Nem o Rui, nem eu, temos interesse. O Rui no passado e eu agora, de privatizar, de vender a Bahia Gás, o que tem ali é um estudo do potencial de capital, não é de privatização, sem deixar nenhuma brecha sobre isso, mas eu não debrucei com a Sefaz, com a Seinfra, para discutir com a própria Bahia Gás, para discutir sobre isso. Eu estava muito preocupado e ainda estou com ações como essa e eu não vou pôr em risco qualquer investimento nosso com a empresa tão importante para a gente", afirmou Jerônimo.



Jerônimo explica que o processo de capitalização da empresa serve para fortalecer a marca da estatal e aproximar possíveis parceiros.



"Isso mesmo, a intenção é essa, capitalizar e aí a gente poder fortalecer...quando você teve duas empresas que estavam aqui conosco agora, imagine se a gente tem o potencial dessas empresas de estarem investindo na Bahia Gás, sem correr risco de correr aquilo que nós corremos com outras empresas no Brasil", disse.

A parceria entre Petrobahia, Bahiagás e GNLink, segundo o governo, trará novas oportunidades de expansão de gás natural no estado. A assinatura do contrato tem vigência de dez anos e valor de R$ 214 milhões.

A ideia é construir e operar uma unidade de processamento e distribuição de Gás Natural Liquefeito (GNL) e Gás Natural Comprimido (GNC) em Itabuna, no Sul da Bahia, atendendo aos mercados industrial e automotivo, com foco nas regiões sul, extremo sul e sudoeste do estado.

O documento foi assinado no Salão de Atos da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). O governador lembra que a iniciativa é mais uma possibilidade de interiorizar, gerar emprego e renda e, ainda, abrir espaço para que empresas e indústrias possam vir para a Bahia.

“Nós temos potencial forte na região metropolitana de Salvador, no polo de Camaçari, no polo de Feira de Santana. Mas vamos, também, falar do oeste, do norte, do extremo sul, do sudoeste, da Chapara Diamantina. Então, queremos chegar com essa oferta de gás. Ofereceremos a vocês um calendário, agora já é concreto. A partir do ano que vem, a gente já terá essa unidade distribuindo gás no interior do estado”, pontuou Jerônimo.