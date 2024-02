Jerônimo participa da celebração da festa de Iemanjá nesta sexta | A TARDE

Uma das celebrações mais populares da Bahia, a festa de Iemanjá vai contar com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT). O chefe do Executivo baiano estará no Rio Vermelho a partir das 6h desta sexta-feira, 2.

Jerônimo fará uma visita à Casa de Iemanjá, na Colônia de Pescadores, e, acompanhado de secretários de Estado, também depositará presentes à Rainha do Mar.

As festas do mês de fevereiro têm abertura a partir da Lavagem de Itapuã, que teve início desde as primeiras horas desta quinta, 1º.