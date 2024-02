Jerônimo participa de aula inaugural da rede estadual de ensino | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues vai participar na próxima segunda-feira, 19, da aula inaugural da rede estadual de ensino, ministrada em Feira de Santana, no novo Colégio Estadual de Tempo Integral Georgina e Melo Erismann. A unidade escolar será oficialmente entregue pelo governo após reforma.

A mensagem do governador será transmitida ao vivo para a comunidade escolar de outros municípios. O ano letivo 2024 da rede estadual vai começar para mais de 650 mil estudantes matriculados nas 1.082 escolas e nos 674 anexos, e será marcado por atividades em toda a rede, com aulas inaugurais sendo realizadas simultaneamente, com a presença de demais autoridades.



Também em Feira de Santana, Jerônimo lançará o Projeto Vacinação nas Escolas, uma parceria entre as secretarias estaduais da Educação (SEC) e da Saúde (Sesab), cujo objetivo é ampliar a proteção dos estudantes matriculados na rede de educação do Estado da Bahia.

O governador anunciará, ainda, as principais ações a serem desenvolvidas ao longo do ano letivo, visando aumentar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, que contam com novas unidades escolares construídas, reformadas e adaptadas.

Aulas inaugurais simultâneas

Em Salvador, o vice-governador Geraldo Júnior marcará presença no Centro Estadual de Educação Profissional em Gestão, Negócios e Turismo Luiz Navarro de Brito. Já em Ilhéus, a secretária da Educação, Adélia Pinheiro, estará no Colégio Estadual do Iguape.

Outros municípios contarão com a presença de autoridades nas aulas inaugurais, também na segunda-feira: Lapão, Juazeiro, Barreiras, Itaberaba, Vitória da Conquista, Senhor do Bonfim, Eunápolis e Camaçari.