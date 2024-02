Jerônimo participa de posse da nova presidência do Consórcio Nordeste | A TARDE

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, assumiu nesta quarta-feira, 31, a presidência do Consórcio Nordeste, em Natal. Junto com os outros sete governadores e governadoras da região, Jerônimo Rodrigues prestigiou o ato de posse, realizado no Centro de Convenções Via Costeira Sen. Dinarte Medeiros Mariz. Fátima Bezerra recebeu o cargo das mãos do seu antecessor, João Azevedo, governador da Paraíba.



“Agradeço por Fátima oferecer seu tempo, sua inteligência, sua capacidade de articulação para nos dirigir neste próximo ano de gestão do Consórcio Nordeste e por proporcionar um ato de posse tão amplo, para além de nós governadores. Ela já trouxe um exemplo de como o consórcio coordena suas ações, que é com articulação: prefeitos, empresários, a Justiça, o parlamento, os movimentos sociais e, com isso, a gente aproveita sempre para reconceituar a política”, destacou Jerônimo, ao parabenizar a nova presidenta.

Além da posse de Fátima Bezerra, acontece também, nesta quarta-feira, a Assembleia Geral do Consórcio Nordeste que, entre outras pautas, discute a instalação do Comitê Científico de Emergências Climáticas, o Fundo Caatinga, e um monitoramento do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC).

Haverá ainda uma reunião, com a participação de gestores do Governo da Bahia, para a criação de Câmeras Temáticas de Segurança Pública e Educação.