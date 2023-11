Jerônimo participa de reunião com presidente do consórcio da ponte | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se reuniu nesta segunda-feira, 27, com o presidente do Consórcio da CCC Internacional, Yun Liang, responsável pela construção da ponte Salvador-Itaparica. O encontro foi divulgado nas redes sociais do chefe do Executivo estadual. Otimista, o gestor estadual frisou que a reunião deve acelerar as tratativas para a construção do equipamento.

“Um sinal de que a agenda do Lula com o presidente Xi Jinping que, com a nossa ida à China, as coisas começaram a fluir com maior rapidez. Então, fechamos uma agenda com calendário, com data para que a gente possa, de fato, dar passos largos, significativos, na sondagem”, afirmou Jerônimo, na Governadoria, localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Na última quarta-feira, 22, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou o pedido de crédito de R$ 1,6 bilhões ao Governo do Estado, que deve ser aplicado nas áreas de infraestrutura viária, infraestrutura hídrica e mobilidade urbana, previstos no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027.

Em outubro, o governador revelou que as especificações para o início do processo de sondagem estavam sob responsabilidade do consórcio de empresas chinesas.

"O embaixador da China no Brasil estava no evento da BYD conosco e ele tem ajudado bastante a conversar com as empresas e consórcios para que possamos antecipar. O processo de sondagem já está na China e eu espero que essa semana ou na outra já tenhamos uma resposta do consórcio. Que eles falem "olha, o valor é esse" e a gente inicie", apontou.

Em gravação nas redes sociais, nesta manhã, o governador também pontuou que a gestão continua empenhada com a questão da ponte.

“Esperamos que isso possa dar a nós a confiança de que nós construiremos essa ponte. Estamos trabalhando firme, sabendo do tamanho, do peso, da importância dessa ponte”, disse o governador.

Veja: