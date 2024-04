Jerônimo participa em Brasília de reunião com governadores do Nordeste | A TARDE

Em Brasília para reunião com governadores do Nordeste, o governador Jerônimo Rodrigues discute a renegociação da dívida dos Estados com a União. O encontro ocorre na sede do Consórcio Nordeste.

Após a reunião, os chefes de estados seguem para o Palácio do Planalto para uma reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Aniversariante em Brasília e na ativa! 🏃🏾‍♂️🎂



Em meio às agendas de trabalho, vou recebendo os parabéns e o abraço de vocês em comemoração ao meu aniversário. A agenda tá cheia de compromissos, mas também de muito carinho. Obrigado, minha Bahia. 🫶🏾#ParabénsJero #Aniversário pic.twitter.com/RBYptesxUf — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) April 3, 2024

No encontro, os governadores elaboraram um documento com três propostas para equilíbrio fiscal dos estados menos endividados e promoção de isonomia de tratamento entre todos os entes federados.

"Entendemos que a reconstrução de nosso país passa também pela capacidade de nos unirmos em uma única direção que, no nosso entendimento, é a superação das nossas desigualdades sociais e regionais e a garantia de direitos de cidadania ao povo brasileiro. Para tanto, é preciso dar condições para que todos os estados tenham capacidade de investimento e fortalecimento de suas políticas públicas", diz trecho do documento.

As propostas sugeridas pelos governadores do Nordeste foram: a aprovação da PEC nº 51, de 2019, que redefine o percentual dos impostos sobre renda e sobre produtos industrializados a serem destinados aos estados; um novo parcelamento previdenciário e do novo regime especial dos precatórios; e o alongamento das dívidas bancárias.