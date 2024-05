Jerônimo pede a Deus para que o caos no Rio Grande do Sul “passe logo” | A TARDE

O governador Jerônimo Rodriguers comentou nesta segunda-feira, 20, sobre a situação vivida pela população do Rio Grande do Sul, atingida pelas fortes chuvas nos útlimos dias. O chefe do Executivo pediu a Deus que o caos no estado gaúcho "passe logo" e apontou situações que a Bahia por tomar como lições.

“O Estado [do RS] pediu que enviássemos cargos. Porque eles também não tem cargos apropriados. Ontem voltaram médicos. Entre hoje e amanhã já estará indo um novo grupo de médicos para ajudar a socorrer aquele povo. Portanto, nós de alguns municípios daqui, todos sabem o que é estado de calamidade por conta das chuvas. Passamos recentemente por uma situação complicada de covid, e sabemos o que é isso. Quero me solidarizar desde já e pedir a Deus que isso passe logo", disse Jerônimo, pontuando que o momento é de intensificar os salvamentos e não de apontar culpados.

"Não é hora de ficar questionando quem é culpado, é hora de salvar as vidas", completou.

Jerônimo comentou ainda sobre um estudo que tem circulado nas redes sociais sobre a situação climática e possíveis transtornos que podem ser causados em Salvador, em caso de chuvas fortes como no RS.

"Eu pedi à Defesa Civil que me apresentasse [informações]...soube que tem um estudo que circulou nas redes sobre a situação de insegurança para qualquer risco de chuvas. E eu pedi que esse material chegasse até a mim para a gente ver o que podemos fazer para se antecipar e criar condições de prevenção. No PAC ano passado, colocamos algumas obras e agendas de prevenção e urgência que a gente precisa ter", completou o governador.

