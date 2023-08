Jerônimo pede autorização para empréstimos que somam R$ 1,71 bilhão

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) encaminhou à Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) nesta quinta-feira, 10, três pedidos de autorização para a contratação de empréstimos, que somam R$ 1.710.520.000,00. Os projetos de lei foram publicado nesta sexta, 11, no Diário Oficial do parlamento baiano.

O primeiro pedido de autorização é referente ao valor de 150 milhões de dólares (R$ 733,5 milhões), que seria contratado junto ao Banco Internacional de Desenvolvimento (BID) e direcionado ao PROSUS II (Programa de Fortalecimento do SUS no Estado da Bahia).

De acordo com justificativa do governador Jerônimo Rodrigues, encaminhada à ALBA, a contratação desse primeiro crédito tem a intenção de ampliar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde na rede de atenção do Estado, através do fortalecimento da atenção básica e da descentralização e regionalização das ações de média e alta complexidade, contribuindo para a melhoria da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) da Bahia.

No segundo projeto de lei, consta o pedido de autorização para dois empréstimos: um no valor de 100 milhões de dólares (R$ 489 milhões), junto ao BID; e outro de 18 milhões de dólares (R$ 88,02 milhões), a ser contratado no Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura (Fida).

Segundo Jerônimo, os valores, que somam 118 milhões de dólares (R$ 577,02 milhões), serão destinados ao Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica da Bahia, atendendo a populações dos territórios de identidade do Baixo Sul (região de Valença), do Litoral Sul (região de Ilhéus e Itabuna) e do Vale do Jiquiriçá (região de Amargosa e Jaguaquara).

O terceiro pedido de autorização é para um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 400 milhões, no âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). A ideia é viabilizar, através desses recursos, projetos nas áreas de mobilidade urbana, infraestrutura urbana e infraestrutura viária.