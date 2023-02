Jerônimo pede respeito às religiões de matriz africana

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), chegou cedo ao Rio Vermelho, nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, para participar das celebrações da Festa de Iemanjá. O petista condenou a intolerância religiosa e disse que a homenagem à rainha do mar é um "ato religioso muito forte".

"O respeito as religiões de matrizes africanas. Entendendo que nós somos um país e um estado com muitas faces no campo da crença, da fé e essa é uma dessas. Essa é uma das festas que inicia as celebrações das festas de Carnaval em 2023", disse aos jornalistas.

Ao lado do vice governador do estado, Geraldo Jr (MDB), e da ministra da cultura, Margareth Menezes, entre outros políticos, o chefe do executivo baiano disse que aproveitou para pedir um ano de avanços na Bahia.

"Fazer nossas preces, nosso pedido, para que a gente possa ter um ano de paz, um ano de fartura, de comida na mesa, de emprego, essa é a nossa missão. Enquanto governador vamos trabalhar muito para que isso possa acontecer na Bahia".

Jerônimo também destacou a importância da festa popular e a diversidade de crenças.

"Cada qual com sua fé constrói seu trabalho, sua esperança. Na condição de governador, só tenho a pedir a nossa Bahia que a união possa acontecer não só na Bahia. O Brasil é um só, a Bahia é uma só. Cada um transita e caminha com a fé que lhe permite no dia a dia".

Meio Ambiente

O governador Jerônimo Rodrigues ainda destacou a preocupação com o meio ambiente na festa que é conhecida pelas oferendas à Iemanjá. "Cada um faz a sua fé, mas gostaríamos que cada um trouxesse aquilo que o mar não rejeitasse. As flores são ofertas que a gente entrega à Iemanjá, mas, ao mesmo tempo, a gente pede que as pessoas evitem trazer plásticos ou brindes que não sejam biodegradáveis. Para que a gente passo ter uma praia limpa, um mar limpo, porque assim Iemanjá vai entender muito bem nossa fé".