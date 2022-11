Jerônimo pode anunciar secretários até 15 de dezembro

Vencedor da eleição para o Governo do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT) pode anunciar seus secretários até o dia 15 de dezembro.

O governador eleito espera o vencedor do pleito presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), definir seu modelo administrativo, para a partir daí anunciar os chefes das pastas. A informação é do site Políticos do Sul da Bahia.

Vitória eleitoral

O crescimento de Jerônimo Rodrigues, que terminou na vitória no segundo turno, no dia 30 de outubro, contra o candidato ACM Neto (UB), foi todo monitorado pelas pesquisas Atlasintel/A TARDE. O candidato petista assumiu a liderança na corrida eleitoral na segunda rodada de pesquisas. No levantamento final, antes do primeiro turno, o político do time de Lula estava com 47,7% dos votos válidos.

O resultado positivo para a Atlasintel/A TARDE no primeiro turno veio dentro da margem de erro, com Jerônimo garantindo 49,32% dos votos, contra 40,89% de ACM Neto, se aproximando da vitória. O sucesso do petista na Bahia foi relacionado com as boas avaliações do governador Rui Costa (PT), também apontadas nas pesquisas.