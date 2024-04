Jerônimo prepara lei para equiparar salário de professores indígenas | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) está preparando um projeto de lei que visa equiparar os salários dos professores indígenas no estado aos rendimentos dos não-indígenas. A proposta deve ser entregue à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na manhã da próxima quinta-feira, 18.

A informação foi revelada pelo líder do governo na Alba, o deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), durante a sessão do plenário desta terça, 16.

“Eu quero já informar que o governador Jerônimo Rodrigues estará visitando esta Casa na quinta-feira, às 11h, para trazer aqui à Vossa Excelência o projeto de lei dos professores indígenas. É uma reivindicação antiga dos professores, para que crie uma paridade entre os professores e os professores indígenas. Havia uma distorção”, contou Rosemberg.

De acordo com o líder do governo, a entrega do projeto de lei será feita pessoalmente por Jerônimo em comemoração ao Dia do Índio, na próxima sexta, 19. O governador, que é professor e autodeclarado indígena, já havia prometido igualar os salários dos professores durante a campanha.

“Ele está trazendo esse projeto extremamente importante, nesta semana que a gente vai também fazer alusão ao Dia do Índio. E, por conta disso, o governador vem aqui trazer pessoalmente esse projeto de Educação. É revolucionário, porque ele equilibra a comunidade indígena aos demais não-indígenas, criando uma regra única para os professores no estado da Bahia”, complementou Rosemberg.

Professores indígenas no estado têm reclamado que recebem até um salário mínimo (R$ 1.412,00), em uma defasagem de aproximadamente R$ 3 mil em relação aos profissionais não-indígenas da rede estadual, que possuem salário-base superior a R$ 4,4 mil.