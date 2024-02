Jerônimo promete resolver situação de secretários em março | A TARDE

Pensando nas baixas que pode ter em sua equipe de governo, com possíveis candidaturas a prefeito e vice, o governador Jerônimo Rodrigues afirmou que vai resolver a situação do quadro de secretários que disputarão o pleito eleitoral neste ano já no mês de março.



“Sobre a situação dos secretários, nós temos dois lados, até agora nós temos o secretário Caetano, que é colocado como pré-candidato. Vamos aguardar a decisão de lançamento para que o partido…os partidos definam qual é a data de lançamento, se é ele, se não é, eu digo não é porque eu posso afirmar agora que tem ainda decisão a ser tomada no município, tenho que respeitar, e eu espero também que ainda em março a gente possa ir lá participar do lançamento da nossa candidatura lá em Camaçari, nós estamos acompanhando, o trabalho está muito bom, a comunidade querendo mudança, Caetano já foi testado diversas vezes em Camaçari, como vereador, como prefeito, como deputado, como secretário de Estado. Caetano tem uma paixão muito forte com Camaçari”, afirmou o governador.

Apesar de apenas Caetano ter pré-candidatura confirmada, Jerônimo também falou sobre a possibilidade da secretária Jusmari Oliveira deixar o governo.

“Não tem outros nomes de secretário…a não ser que alguma ou alguma deputada vire prefeita ou prefeito, e isso é o caso de Jusmari. Jusmari é suplente, então se algum deputado ou deputada do PSD se eleger, Jusmari tem a opção de ir para ser deputado ou continuar, nós não discutimos isso ainda, vamos conversar isso.

Mas eu espero também que, assim, não dá para eu atrapalhar a candidatura de Caetano se for ele, nós vamos ter que correr, porque ele não pode ficar com o pé do governo, esvaziando as suas ações lá, então nós vamos agora em março resolver isso”, completou.

"De certa forma, nós já acertamos quando construímos esse projeto e o povo está participando muitíssimo e com certeza vão ser vitoriosos...É de uma felicidade muito grande. A cada encontro aumenta a quantidade de pessoas que participam", disse Caetano ao Portal A TARDE.