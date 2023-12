Jerônimo reúne conselho político para avançar em definições sobre 2024 | A TARDE

O conselho político da base governista deve se reunir neste domingo, 17, para tentar dar início às definições de candidaturas nas eleições de 2024. A reunião ocorrerá no Palácio de Ondina, sob o comando do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e com a presença das principais lideranças partidárias do grupo.

Além de Jerônimo, são esperados no encontro os senadores Jaques Wagner (PT) e Otto Alencar (PSD), além do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), do ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB) e do ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima (MDB).

A realização do encontro foi confirmada ao Portal A TARDE nesta manhã pelo presidente estadual do PT, Éden Valadares.

"O conselho político vai se reunir hoje no final de tarde. Recebi o convite do governador e espero que a gente caminhe, dê mais passos para a unidade, não só em Salvador, mas em Feira de Santana, Vitória da Conquista e Juazeiro. Não é só Salvador", apontou a liderança petista.

A principal dúvida do grupo é acerca da candidatura em Salvador. O deputado estadual Robinson Almeida (PT) e o vice-governador Geraldo Júnior (MDB) são considerados os favoritos para representar a base de Jerônimo na disputa da capital em 2024.

A escolha do candidato em Salvador, porém, pode estar condicionada às candidaturas de Feira de Santana e Vitória da Conquista, onde o MDB ainda não se decidiu se caminhará ao lado dos pré-candidatos do PT, os deputados federais Zé Neto (PT) e Waldenor Pereira (PT), respectivamente.

Nos bastidores, os caciques emedebistas Geddel e Lúcio já sinalizaram para a possibilidade de uma troca. Caso Jerônimo apoie Geraldo, o MDB retiraria a pré-candidatura da vereadora Lúcia Rocha (MDB) em Vitória da Conquista e forçaria a legenda em Feira a caminhar com Zé Neto.

"Retirar ou não retirar a candidatura, não sou eu quem faço. O PT não funciona assim. Nós vamos ouvir o senador Jaques Wagner, o ministro Rui Costa, sobretudo o governador Jerônimo e os demais colegas presidentes de partido, pegar uma opinião geral e levar de volta para a Executiva Nacional do PT, para a Executiva Estadual e a Executiva Municipal. Porque o PT não tem dono", afirmou Éden.

"É importante que a gente tenha uma nova rodada [de conversas]. Quem sabe um partido ou outro mudou de opinião. Insisto: nós vamos trabalhar pela unidade. Estou trabalhando e torcendo muito para que a unidade seja em torno do 13, em torno do companheiro Robinson Almeida", complementou o presidente do PT-BA.