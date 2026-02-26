Jerônimo Rodrigues na A TARDE FM: acompanhe a entrevista ao vivo

- Foto: Amanda Ercilia GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), participa na manhã desta quinta-feira, 26, de uma entrevista exclusiva nos estúdios da Rádio A TARDE FM (103.9), em Salvador. Durante a conversa, o chefe do Executivo baiano deve fazer um balanço das ações de sua gestão e detalhar os próximos passos em áreas sensíveis como a segurança pública, saúde e educação.

A transmissão ocorre dentro do programa Café das 7, com Jefferson Beltrão, e pode ser acompanhada em tempo real tanto pelo rádio quanto pelas plataformas digitais do Grupo A TARDE.

Como acompanhar ao vivo

Para não perder nenhum detalhe das declarações do governador Jerônimo Rodrigues, o público pode sintonizar a frequência 103.9 MHz ou acessar o site oficial da rádio. A cobertura completa, com os principais trechos e as frases de maior impacto, será atualizada em tempo real no portal A TARDE.