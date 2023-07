Jerônimo Rodrigues projeta impacto econômico da BYD no estado

Após meses de negociação, o que incluiu uma viagem da comitiva do Governo do Estado para a China, a chegada da montadora BYD em Camaçari foi anunciada oficialmente pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), em evento no Farol da Barra, nesta terça-feira, 4.

"Celebramos como um momento de geração de emprego e de inclusão", afirmou o chefe do Executivo Estadual sobre a vinda da montadora de veículos elétricos. A unidade deve ficar no lugar em que a Ford produziu veículos durante duas décadas e beneficiará, segundo Jerônimo, boa parte dos órgãos públicos e profissionais liberais do setor de transporte, pelo fato de os veículos terem combustível mais barato e de energia limpa.

null Reprodução / Redes Sociais

"Poderemos juntos baixar o custo no dia a dia de quem utiliza os automóveis, como aqueles e aquelas que trabalham diariamente em táxi e uber, além das frotas [de carros] das prefeituras municipais, do [Governo do] Estado, da Assembleia [Legislativa da Bahia (Alba)], e de empresas", justificou.

Sobre local de instalação

Ainda não está confirmado que a BYD será instalada no local em que a Ford esteve. Segundo o conselheiro da BYD, Alexandre Baldy, não há entrave. "O que existem são tratativas entre duas empresas privadas, de modo transparente, pelo cumprimento da legislação. Qualquer tratativa que se dá entre privados se torna necessária", justificou. Baldy disse que o anúncio sobre o local de instalação será feito nos próximos dias.

Compromisso com o estado

Baldy disse ainda que a BYD se comprometeu em trazer para Camaçari um centro de desenvolvimento de novos produtos. "Uma empresa de alta tecnologia convive diariamente com a inovação em pesquisa e desenvolvimento", disse, justificando a iniciativa com os números da montadora chinesa em que é conselheiro.

"A BYD China tem aproximadamente 700 mil funcionários em todos os seus complexos industriais e 70 mil engenheiros que, todos os dias, são responsáveis por desenvolverem patentes. São onze patentes diárias solicitadas aos órgãos reguladores, para que nós tenhamos a inovação e tecnologia do modo que é feito não só na China, mas futuramente também aqui na Bahia com nosso centro de pesquisa e inovação", afirmou.