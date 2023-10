Jerônimo se reúne com bancada do PT para atender pleito dos deputados

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) reuniu nesta quinta-feira, 21, os deputados que compõe a bancada do PT na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), além do presidente da sigla Éden Valadares, para aprofundar pautas de interesse da Bahia e atender aos pleitos dos parlamentares.

A líder do partido na Alba, Fátima Nunes elogiou a condução do governador em prestigiar e escutar as demandas dos deputados. Segundo Fátima, o encontro reforça o compromisso do governador estar cada vez mais próximo dos mandatos.

“Jerônimo é um democrata, um gestor humano, antenando, um governador firme no seu propósito de cuidar do nosso povo”, disse Fátima.

Já o presidente do PT Bahia, Éden Valadares classificou como muito importante e produtiva a reunião da bancada petista.

“O nosso governador demonstrou mais uma vez a sua vocação para o diálogo, capacidade de escuta e seu grande comprometimento em seguir transformando o nosso estado e a vida dos baianos. A bancada se sentiu contemplada com o empenho do nosso governador em compreender, acolher e colocar em prática as sugestões dos nossos paramentares para melhorar a qualidade de vida do nosso povo”.

Jerônimo vem promovendo, frequentemente, reuniões com os partidos aliados, bem como o PSD e PCdoB com vistas para definições e alinhamentos para as eleições de 2024. Há uma expectativa de que o gestor estadual ainda se encontre com o PP.

Estiveram presentes no encontro: o líder da Federação PT, PCdoB e PV, Robinson Almeida; a líder do PT na ALBA Fátima Nunes; o líder do governo Rosemberg Pinto; os deputados Júnior Muniz; Maria Del Carmen; Euclides Fernandes; Paulo Rangel; Neusa Cadore e Zé Raimundo.