Jerônimo se reúne com deputados federais no domingo

O domingo foi de trabalho para o governador eleito, Jerônimo Rodrigues, e o vice-governador eleito, Geraldo Júnior. Eles se reuniram com parte da bancada de deputados e deputadas federais aliados, na sede da Agência de Fomento do Estado da Bahia, a Desenbahia, em Salvador.

O encontro também teve a participação dos senadores Jaques Wagner (PT) e Otto Alencar (PSD), além de Adolpho Loyola, assistente especial do Quadro Especial da Casa Civil, e Luiz Caetano, secretário de Relações Institucionais (Serin), que integram o grupo de transição de Governo, conforme decreto do último dia 4 publicado no Diário Oficial do Estado.

“Manhã de domingo com muito trabalho, do jeito que a gente gosta”, escreveu Jerônimo nas redes sociais ao fazer referência à reunião. No encontro, o governador eleito discutiu com a bancada projetos prioritários para a Bahia a partir de 2023.

“Reafirmo o meu compromisso de ampliar o diálogo com a bancada federal e realizar grandes obras que vão gerar mais desenvolvimento, emprego e renda aos baianos e baianas”, afirmou Jerônimo.

Estiveram no encontro os deputados federais do PT Valmir Assunção, Zé Neto, Afonso Florence, Jorge Solla, Josias Gomes, Joseildo Ramos, além de Lídice da Mata (PSB), Daniel Almeida e Alice Portugal (PC do B), Uldurico Jr (MDB), Antônio Brito e Paulo Magalhães (PSD).