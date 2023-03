Jerônimo se reúne com quatro ministros em Brasília nesta quinta

A duplicação das estradas federais que cortam a Bahia, os investimentos necessários para a construção da Ponte Salvador- Itaparica e a preparação da viagem à China com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram temas de reuniões realizadas pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) e alguns ministros, nesta quinta-feira, 2, em Brasília. No primeiro compromisso, na Casa Civil, o chefe do Executivo baiano e o ministro Rui Costa (PT) receberam o embaixador da China, Zhu Quinqgiao para tratar de projetos estruturantes como a Ponte Salvador - Itaparica e outros potenciais investimentos chineses na Bahia.

“Foi uma agenda extensa e muito positiva. É importante que estamos trabalhando alinhados com o Governo Federal, os ministros convidam a gente. Hoje somos recebidos com bastante alegria. É diferente poder vir compartilhar nossas responsabilidades, particularidades do estado e trazemos demanda mas também oferta. A Bahia é um estado que pode e vai ajudar muito o presidente Lula a governar esse Brasil”, afirmou o governador.

Na sequência, a comitiva baiana, formada ainda pelos secretários da Casa Civil, Afonso Florense (PT), Relações Institucionais, Luiz Caetano (PT), Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira (PSD) e pelo Chefe de Gabinete Adolpho Loyola (PT), foi ao Ministério dos Transportes onde o ministro Renan Filho (MDB) apresentou a previsão de execução de obras de rodovias federais na Bahia neste ano.

Entre obras licitadas ou iniciadas são R$2,3 bilhões em investimentos no estado. Para os quatro anos do governo Lula a previsão é de R$10 bilhões em duplicação, implantação e recuperação de estradas. Na lista, a duplicação de trechos críticos das BR's 101 e 116, recuperação de toda a BR-242 com duplicação do trecho de Luis Eduardo Magalhães a Barreiras, finalização de outras estradas da Região Oeste, como as BR's 135, 030; acesso a Campo Alegre de Lourdes e a ligação Cocos-Carinhanha. Ao todo são 16 frentes de obras em todas as regiões da Bahia. "O desafio agora é pensar as novas obras, preparar os projetos e implementar novos investimentos com os recursos previstos para serem executados até 2026", pontuou o ministro Renan Filho.

No último compromisso, Jerônimo foi ao Ministério das Cidades tratar com o ministro Jader Filho (MDB) de projetos de habitação, saneamento e mobilidade. A expectativa é entregar 6 mil unidades do Minha Casa Minha Vida que estão prontas ou em fase final. Também ficou acertado o pagamento de valores de obras federais que foram concluídas com recurso estadual. Como pleitos, o governador apresentou projeto de macro e micro drenagem das bacias da Baixa do Bonfim, Boa Viagem e Massaranduba em Salvador.

“Viemos buscar essa parceria, que nos foi garantida pelo ministro e governo como um todo, e haveremos de traçar um trabalho juntos e somarmos os esforços e também os recursos e aperfeiçoarmos as ações e realizações na Bahia”, afirmou a secretária da Sedur, Jusmari Oliveira.

A agenda teve, ainda, o encontro do governador Jerônimo Rodrigues com o Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT).