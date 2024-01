Jerônimo se reúne em Brasília com Rui Costa para tratar do PAC | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se reuniu nesta segunda-feira, 15, em Brasília, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), para tratar dos projetos inscritos pela Bahia no edital do chamado PAC Seleções, que deve determinar investimentos milionários para obras indicadas pelas gestões estaduais e municipais do Brasil.

Para garantir a incorporação de projetos inscritos pelo governo baiano, Jerônimo foi ao encontro acompanhado pelo chefe da Casa Civil estadual, o secretário Afonso Florence (PT), que compôs a mesa com membros da equipe de Rui Costa, como a secretária-executiva Miriam Belchior e o assessor-chefe Maurício Muniz.

“Hoje foi um dia de reuniões estratégicas, aqui na Casa Civil em especial. Viemos para a gente fazer um monitoramento dos nossos projetos que foram inseridos no edital do PAC 2024. Sentamos com a equipe do ministro Rui, com Rui, com Míriam, Maurício, com a minha equipe, para podermos analisar, um a um, o que é que nós podemos fazer para incorporar”, afirmou o governador, em vídeo publicado em suas redes sociais.

Apesar de não revelar quais foram exatamente os projetos inscritos pelo governo no PAC Seleções, Jerônimo citou que obras em estradas, encostas e unidades de saúde estão incluídas na lista.

“A Casa Civil do governo Lula já está fazendo isso com todos os estados e nós viemos aqui hoje para fazer essa apreciação, o nivelamento, e, a partir de agora, aguardar o resultado da seleção do PAC, para a gente poder fazer um grande lançamento na Bahia, com projetos de estrada, de água, de habitação, de pavimentação, de encosta, de educação, hospitais, policlínicas”, complementou Jerônimo.

Em outro momento, o governador se reuniu com a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, onde as partes discutiram novas possibilidades de financiamento para os projetos da gestão estadual.

“Nós tratamos de projetos relacionados com financiamentos do banco e as ações do governo do estado. Já já teremos novidade para isso”, prometeu Jerônimo, que conseguiu a aprovação de mais de R$ 3,7 bilhões em empréstimos em seu primeiro ano de mandato.