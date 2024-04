Jerônimo se solidariza com famílias das vítimas do acidente na BR-101 | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) publicou uma mensagem nas redes sociais se solidarizando com as famílias e amigos das vítimas do grave acidente que ocorreu na manhã desta quinta-feira, 11, na BR-101, em Teixeira de Freitas, interior da Bahia. A tragédia deixou oito pessoas mortas e 23 pessoas feridas.



“Meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas. Mobilizamos as nossas forças para o local, entre equipes do SAMU, Bombeiros, PM, PC e DPT, para prestar todo o socorro necessário”, disse o governador.

Jerônimo também destacou que os socorridos estão recebendo toda assistência necessária. “Seguimos no atendimento emergencial dos socorridos, prestando todo o apoio médico e assistencial. Estamos em oração pela pronta recuperação dos que estão em tratamento, e que Deus conforte os corações dos familiares e amigos daqueles que nos deixaram”, concluiu o gestor do estado.