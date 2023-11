Jerônimo sobre o ICMS: "Bahia possui uma das menores alíquotas" | A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), comentou na noite desta quarta-feira, 1º, durante evento de lançamento do novo portal do governo do estado, que aconteceu na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, a respeito do projeto enviado à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) para um reajuste da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Em conversa com jornalistas, o gestor disse que não tem ouvido reclamações por parte da oposição e que a Bahia possui um dos menores valores de alíquota. "Nós tivemos uma queda vertiginosa do ICMS nos últimos, uma baixa na arrecadação. Este é um imposto que serve para fazer investimento em parceria com os municípios e Bahia possui um dos menores valores de alíquota. O momento de discutir o tema é esse, portanto temos a responsabilidade de fazer um diálogo coma assembleia para que cheguemos a um valor que tenha adequabilidade com o que nós precisamos fazer de investimento na Bahia", frisou. Ele destacou ainda que entre os estados do Nordeste Piauí e Pernambuco possuem alíquotas acima da média.



Durante o evento foi lançada a nova plataforma do governo onde reúne serviços públicos, informações institucionais e notícias, com o objetivo de oferecer mais comodidade e facilidade aos cidadãos baianos. O ba.gov.br terá quase 600 serviços disponíveis que podem ser acessados pela web, aplicativo e pelo WhatsApp, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de qualquer lugar, de forma simples e segura. Entre os órgãos que oferecem serviços na plataforma estão a Saeb, com o SAC Digital, Detran, Sefaz, SineBahia, Procon, Embasa, INSS, a PM, com a Junta do Serviço Militar, a Polícia Civil com a Delegacia Digital, além da Polícia Federal, Secretaria de Segurança Pública e Tribunal Regional Eleitoral.



Eleições municipais e mudanças no secretariado



Jerônimo aproveitou a oportunidade para dizer que no momento certo irá anunciar o nome do PT para concorrer às eleições municipais de Salvador, mas fez questão de salientar que vai trabalhar não somente na capital baiana, mas também nos 417 munícipios do estado para aumentar o número de vereadores e prefeitos.



O chefe do Executivo também negou que vá realizar trocas no seu corpo de secretários, muito por conta do pouco tempo de governo. Ele pontuou que eventuais mudanças são factíveis, mas que não está no planejamento atual.