Jerônimo solicita autorização à Alba para mais um empréstimo | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) solicitou, na última quinta-feira, 8, autorização para mais um empréstimo. Em projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o gestor estadual pediu para que os deputados autorizassem a contratação de um crédito de R$ 400 milhões.

De acordo com Jerônimo, na justificativa de seu requerimento à Alba, o valor, a ser adquirido junto a instituições financeiras nacionais, será destinado à viabilização de investimentos na área de Segurança Pública, conforme previsto no Plano Plurianual e nos orçamentos anuais do Estado.

Caso tenha seu pedido aprovado pela Alba, Jerônimo alcançará a marca de R$ 4,1 bilhões em empréstimos autorizados pelo legislativo estadual. Em 2023, o governo do estado contratou R$ 3,7 bilhões em empréstimos, todos com autorizações prévias do parlamento baiano.