Jerônimo vai a Brasília tratar de água e investimentos estrangeiros

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), está em Brasília nesta quinta-feira, 9, onde participa de reuniões de trabalho com os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; do Meio Ambiente, Marina Silva; e da Secretaria Geral da Presidência, Márcio Macêdo.



A comitiva baiana, que também conta com os secretários do Desenvolvimento Rural, Osni Cardoso; de Infraestrutura Hídrica, Larissa Moraes; do Meio Ambiente, Eduardo Sodré; e do Diretor Presidente da CAR, Jeandro Ribeiro, também se reúne com a direção do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA).

As agendas estão pautadas na busca por investimentos em agricultura, redução da emissão de carbono, manejo sustentável e preservação do cerrado, revitalização e transposição do Rio São Francisco e o Canal do Sertão. Em seu último compromisso, Jerônimo Rodrigues se reúne com o Embaixador da China no Brasil, Zhu Quinhqiao, com quem tratará dos investimentos chineses no Estado.

"Temos feito sempre isso nesse início de governo, foi assim que a gente combinou com o presidente Lula, que nós tivéssemos uma presença mais frequente apresentando nossas demandas e nossos projetos. Hoje, estamos aqui com uma agenda cheia, apertada, mas muito boa."