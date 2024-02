Jerônimo visita interior da Bahia para intensificar ações contra seca | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) visitou, na tarde desta quarta-feira, 14, a cidade de Manoel Vitorino, região do semiárido baiano, com o objetivo de integrar uma caravana de apoio aos municípios afetados pela seca. Acompanhado pelo secretário de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia (SDR), Osni Cardoso, e pelo diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Regional (CAR), Jeandro Ribeiro, Jerônimo entregou 1.250 sacas de milho, além de oito tanques-pipa e uma passagem molhada.

Através da CAR, que é vinculada à SDR, foram realizadas diversas iniciativas com o objetivo de amenizar as dificuldades enfrentadas pelas famílias rurais. O governador manteve as ações e visitas aos municípios em situação de emergência, durante o carnaval, tanto em decorrência das fortes chuvas, quanto pela estiagem. "Visitei municípios castigados pelas chuvas, fizemos anúncios em relação a esses municípios, e hoje aqui já é uma segunda agenda de entregas em municípios castigados pelas estiagens. Mesmo tendo chovido, não deu tempo para a produção das mangas, dos pastos para rebrotar a alimentação animal", detalhou o gestor.

Sobre o abastecimento de água em Manoel Vitorino, o governador autorizou importantes iniciativas para o município e seus distritos, uma vez que o sistema já está em colapso, em decorrência do rápido crescimento da cidade. Para atender aos pleitos , ele ainda autorizou a SIHS, por intermédio da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a iniciar o processo licitatório para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água.