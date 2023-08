João Henrique participa do Projeto Lembranças do Futuro da CMS

Nesta quarta-feira, 30, ocorreu mais uma sessão temática, no Plenário Cosme de Farias, do Projeto “Lembranças do Futuro de Salvador”, de autoria do chefe do Legislativo da capital da Bahia, Carlos Muniz (PSDB). Dessa vez, quem participou foi o ex-prefeito João Henrique.

O ex-chefe do Executivo Municipal sugeriu uma gestão “inteligente, humana e digital” para a cidade. Por exemplo, ele frisou que os drones podem ser utilizados na fiscalização de diversos setores, como no trânsito. E também pontuou que as ferramentas tecnológicas podem ser úteis para a população avaliar de forma instantânea os serviços públicos municipais. “Essa avaliação digital dos cidadãos é importante para nortear os rumos da gestão municipal”, disse João Henrique.

Com relação às ações do seu mandato como prefeito de Salvador, João Henrique frisou que o novo PDDU foi responsável perla geração de cerca de 400.000 empregos diretos e indiretos na construção civil. E também destacou as obras de contenção de encostas e a requalificação de localidades como o Imbuí e Avenida Centenário e o projeto de irrigação no Itaigara, dentre outros benefícios para a cidade.

De acordo com Carlos Muniz, “Salvador tem muito a ganhar com a sabedoria da experiência dos ex-prefeitos vivos da cidade. São ideias inovadoras que trarão ainda mais benefícios para a nossa população”, frisou.

A Mesa também foi composta por Tatiana Paraíso, esposa de João Henrique, e os vereadores Alberto Braga (Republicanos) e Sidninho (Podemos).

O projeto

Através dessa ação, os ex-prefeitos vivos da capital da Bahia são homenageados. E expõem suas realizações na cidade e quais projetos gostariam de ter feito enquanto gestores, mas não tiveram a oportunidade de realizar. E o projeto também acolhe propostas dos ex-chefes do Executivo Municipal da capital da Bahia para serem apresentadas ao atual prefeito da cidade, Bruno Reis, e para o governador Jerônimo Rodrigues, através da Carta de Salvador.

Nas próximas edições do projeto, a Câmara deve receber os ex-prefeitos Mário Kertész, Virgildásio Sena, Jorge Hage, Manoel Castro, Lídice da Mata e ACM Neto. Lídice da Mata, por exemplo, será a protagonista da sessão solene que ocorrerá no próximo dia 6.