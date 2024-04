João Roma confirma apoio à reeleição de Bruno Reis em Salvador | A TARDE

Presidente do PL na Bahia, João Roma (PL) confirmou que o partido apoiará a reeleição de Bruno Reis (União Brasil) para a Prefeitura de Salvador.



"Cada cidade tem sua especificidade. Em Salvador, a gente tem que juntar os esforços, seguir junto na caminhada da reeleição de Bruno Reis", afirmou Roma, em entrevista na TV Aratu que será exibida na manhã desta quinta-feira, 21.

Outro município que o partido de Jair Bolsonaro (PL) apoiará um candidato ao invés de lançar candidatura própria é Camaçari. "Focamos em fortalecer nossa chapa de vereadores e vamos marchar juntos com o candidato de Elinaldo", disse Roma, ao confirmar o apoio ao candidato Flávio Matos, que é apoiado por Elinaldo.

Em Vitória da Conquista, Feira de Santana, Itabuna, Ilhéus e Teixeira de Freitas, no entanto, o PL pretende ter candidatura própria. "Sobre Feira de Santana, é uma cidade que precisa pensar grande, olhar para frente", comentou Roma, que ressaltou a pré-candidatura do deputado federal Capitão Alden (PL) a prefeito. O parlamentar, como destacou o dirigente do PL, deve fomentar o debate sobre a segurança pública.