João Roma confirma presença em ato a favor de Bolsonaro | A TARDE

O presidente do PL Bahia, João Roma, confirmou presença no ato em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que acontece no domingo, 25, na Av.Paulista, em São Paulo. Além de Roma, outros baianos também estarão no ato: o deputado federal Capitão Alden (PL) e os estaduais Leandro de Jesus (PL) e Diego Castro (PL).

“Em defesa da nossa liberdade e democracia, estarei junto com o nosso capitão, neste domingo, em São Paulo”, disse Roma em suas redes sociais. A expectativa dele é que a manifestação seja ordeira e pacífica.



O ex-ministro da Cidadania, que atuou no governo do ex-mandatário, considera muito importante que os brasileiros se engajem no propósito de lutar contra os desmandos que vêm ocorrendo no país. “Vamos caminhar unidos nessa missão”, assinalou.