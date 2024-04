Jonival Lucas Júnior deve assumir Serin após saída de Caetano | A TARDE

Em regra, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina o prazo de seis meses para que os pré-candidatos à prefeitura ou Câmaras Municipais que ocupam cargos públicos deixem o espaço e se dediquem apenas a pré-campanha eleitoral.

Nesse sentido, o secretário estadual de Relações Institucionais (Serin), Luiz Caetano, encerra as suas atividades à frente do cargo até o dia 6 de junho, quando termina o prazo para desincompatibilização. O gestor deixa pasta para concorrer a prefeitura de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A exoneração do braço direito do governador Jerônimo Rodrigues (PT) abre caminhos para a entrada de um novo articulador que, segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, será o chefe de gabinete da Serin, Jonival Lucas Júnior, que também já ocupou o cargo de deputado federal por dois mandatos, entre os anos de 1999 a 2002 e de 2003 a 2007. Ele também foi prefeito de Sapeaçu, de 2013 a 2016.

A solução adotada pelo chefe do Palácio de Ondina será de forma interina, durante este ano eleitoral. Em 2020, Jonival Lucas também comandou a chefia da pasta, quando a ex-secretária Cibele Carvalho deixou o cargo para disputar à Prefeitura de Rafael Jambeiro, onde se elegeu com 52,51% dos votos.

Antes de Jonival, o nome cotado para o posto era o do chefe de gabinete do próprio governador, Adolpho Loyola, contudo, ventila-se nos bastidores que Jerônimo prefere manter o seu fiel escudeiro ao seu lado, tendo em vista que as funções realizadas por Loyola na Serin se assemelham às que já desempenha no gabinete.