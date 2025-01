Jorge Solla classifica ida de Sidônio Palmeira para Secom como "Excelente escolha"

Solla relembrou papel fudamental de Sidônio em campanhas para governo da Bahia - Foto: Reprodução | Youtube

O deputado federal Jorge Solla (PT) classificou a ida do publicitário baiano Sidônio Palmeira para chefia da Secretaria de Comunicação (Secom) do governo Lula como uma excelente escolha do presidente.

"É uma excelente escolha do presidente Lula para ministro da Secom. Sidônio não só é um profissional de comunicação muito experiente, com uma larga bagagem em campanhas eleitorais, em marketing político, em divulgação de ações de governo, como uma pessoa que tem uma formação política muito sólida e uma construção no âmbito da esquerda de muitas décadas de militância. Ele foi, inclusive, decisivo na participação dele nas nossas eleições no estado", relembrou Solla.

Posse

Sidônio tomou posse como ministro nesta terça-feira, 14, em cerimônia no Palácio do Planalto, junto ao presidente Lula e demais ministros de governo. Ele assume o posto após a saída de Paulo Pimenta na pasta.

Em seu discurso durante a cerimônia, Sidônio apontou que a prioridade será contornar o impacto das fake news contra o governo e desmantelar a "rede de mentiras e desinformações" que impede que as ações da gestão sejam conhecidas pela população.

"Estamos vendo no país essa fake news em relação ao Pix. Não existe na constituição cobrança de imposto sobre a movimentação financeira. Não tem absolutamente nenhuma mudança, não vai se cobrar nada. Isso é uma atitude criminosa, causando sérias competências para quem tem seus pequenos comércios", afirmou.