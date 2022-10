Jornalistas avaliam possibilidade de golpe em debate do Portal A TARDE

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda não reconheceu o resultado das urnas do último domingo, 30, que garantiu o retorno de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a presidência. O cientista político Cláudio André, comentou na Mesa Redonda do Portal A TARDE, nesta segunda-feira, 31, sobre a importância do respeito às instituições neste momento.

"Esse silêncio de Bolsonaro já era esperado. Já havia um temor que ele não reconheceria o resultado das eleições. As instituições precisam de fato funcionar para que a gente consiga entender como determinadas ações precisam ser tratadas como crimes, como ações ilegais que devem ser banidas, abolidas", disse o cientista político.

Cláudio André destacou a postura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante as eleições, quando realizaram operações em estradas do Nordeste. As ações atrapalharam o deslocamento de eleitores.

"Eu entendo que as ações que estão agora acontecendo, essas ações isoladas por enquanto, em relação a caminhoneiros, a bloqueio de estradas, eu percebo que nós não tivemos em 24 horas o mesmo empenho da Polícia Rodoviária Federal para coibir, para de fato agir de maneira enérgica", comentou.

O presidente da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), Ernesto Marques, apontou que o silêncio de Jair Bolsonaro a respeito da derrota nas urnas é ensurdecedor. Segundo informações, o presidente já reuniu ministros e pode reconhecer a derrota ainda nesta segunda-feira, 30.

Pelo lado de Lula, o jornalista político João Guerra comentou sobre a mudança na campanha durante as eleições, com participações ativas de André Janones nas redes sociais. Para o profissional, a resposta pela internet colocou o bolsonarismo em modo de defesa pela primeira vez desde 2018.