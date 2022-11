José Nunes é exonerado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

O deputado estadual José Nunes (PSD) foi exonerado do cargo de secretario de Desenvolvimento Econômico (SDE) do governo da Bahia. A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 9. A exoneração foi comandada pelo governador Rui Costa (PT).

José Nunes estava licenciado da função de deputado desde abril, e agora retorna para a Câmara dos Deputados, para cumprir os últimos meses do mandato.

O governador Rui Costa ainda escolheu João Neto Pinheiro da Silva, atual chefe de gabinete da SDE para assumir a função de Nunes na pasta.