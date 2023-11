Jutahy Magalhães Jr. defende reposicionamento do PSDB no Congresso | A TARDE

Decano do PSDB, o ex-deputado federal Jutahy Magalhães Jr. defendeu o reposicionamento da sigla como um partido de centro no Congresso Nacional. O tucano avalia que o presidente afastado da legenda, Eduardo Leite, que também é governador do Rio Grande do Sul, deu "régua e compasso" ao partido fazendo a legenda retomar a sua posição.

"Eu acho que o presidente Eduardo Leite é um dos quadros mais qualificados que nós temos no Brasil, em termos éticos, em termos de correção, de valores que ele defende. Então, ele está lutando para fortalecer um campo político. Hoje você tem um campo político definido, que é o do PT e do governo. Você tem um campo à direita, extrema direita, representado pelos apoiadores do presidente Bolsonaro. O que está faltando no brasil? É o campo do centro", iniciou o ex-deputado, durante a convenção da sigla na Bahia, nesta sexta-feira, 20.

"Hoje, no Brasil, as pessoas pensam em Lula e pensam em Bolsonaro. Pensam na esquerda e na direita, mas não tem ainda a ideia que você tem alternativa do centro e é isso que o PSDB tem que restabelecer a alternativa do centro na cabeça das pessoas e o Eduardo representa essa possibilidade", acrescentou.

Sendo uma terceira via no campo eleitoral, o ex-parlamentar acredita que Eduardo pode ser um nome para concorrer a presidência da República em 2026. "Se depender de mim, o candidato à Presidência da República do PSDB com o meu voto será o Eduardo Leite".

Jutahy ainda afirmou que não se opõe que o partido faça aliança com as legendas do governo, mas, sem perder o seu posicionamento. "Nós temos que consolidar o partido como centro. Nós não temos que ter nenhuma vinculação à direita. Somos um partido social democrata e nem temos que ter compromisso com o partido de esquerda. Agora, podemos fazer aliança sem perder a nossa identidade", enfatizou ao portal A TARDE.

Retorno a vida política

Questionado se tentará retornar a vida política, o tucano negou e defendeu a renovação dos quadros partidários como fortalecimento da sigla.



"Eu fui oito vezes deputado federal, um orgulho para mim representar a Bahia por 32 anos, fui secretário, fui presidente do PSDB, fui líder nacional do PSDB por quatro vezes, encerrou. Você tem que saber o horário de entrar e o horário de sair. É dar espaço para as novas pessoas", revelou ao portal A TARDE.