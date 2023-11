Kátia Alves é absolvida de processo sobre caso das escutas ilegais | A TARDE

"A verdade prevaleceu". Essa foi a maneira como a delegada Kátia Alves, ex-secretária de Segurança Pública da Bahia e ex-vereadora de Salvador, reagiu à publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 20, anunciando o arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar (PAD). A decisão foi tomada quase 13 anos após a Procuradoria Geral do Estado (PGE) sugerir o arquivamento do PAD em dezembro de 2011 e após a absolvição sumária de Kátia Alves na esfera criminal pela decisão da 17ª Vara da Justiça Federal, cujo processo foi concluído em 2012 e não sofreu nenhum recurso.

Para Kátia Alves, embora a decisão de arquivamento alivie o fardo que ela carregou nos últimos 15 anos, desde o início do PAD em 2008, ela reconhece que isso não repara completamente o que ela e sua família passaram durante todo esse tempo. “É impossível calcular o dano psicológico que meus filhos foram submetidos enquanto (eu) era acusada diariamente de envolvimento no esquema de escutas ilegais da SSP”.

Além disso, segundo a delegada, durante o longo período de quase 13 anos em que esperou a publicação do arquivamento do PAD, ela teve suas gratificações suspensas e enfrentou a proibição de solicitar sua aposentadoria, mesmo após mais de 40 anos de serviço público. Alves argumenta que, embora a decisão não seja capaz de reparar todas as injustiças que ela enfrentou ao longo desses 15 anos, o mais crucial é que “a verdade prevaleceu e isso é o que realmente importa”.