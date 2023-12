Kleber Rosa é escolhido pré-candidato para Prefeitura de Salvador | A TARDE

Após Congresso Municipal do PSOL Salvador, realizado neste domingo (17), no Centro de Cultura da Câmara de Vereadores (CMS), foi aprovada a pré-candidatura de Kleber Rosa à prefeitura. Para compor a chapa foi a escolhida como vice Miralva Alves Nascimento, mais conhecida como "Dona Mira".

O evento também elegeu a nova presidência do Diretório municipal que ficará, nos próximos três anos, sob o comando de Larissa Barros, filha de Cris Barros, ex-presidente do PSOL Salvador, e dirigente do "Coletivo Independentes".

Rosa é cientista social, ativista do movimento negro, mestre em Educação de Jovens e Adultos pela UNEB, o psolista celebrou a aprovação do seu nome para disputar o comando do Palácio Thomé de Souza. "A campanha terá como "tom" desmascarar as gestões carlistas "e mostrar que a cidade dirigida e liderada por ACM Neto, que hoje tem Bruno Reis na titularidade, é produtora de desigualdades, é responsável pela pobreza do nosso povo".

Ele salientou ainda que "uma parcela expressiva da população de Salvador está sofrendo com a insegurança alimentar, com a violência, com o déficit habitacional, com o sucateamento dos serviços públicos fundamentais".

Larissa, que é formada em Comunicação Social, disse que o objetivo é fortalecer a legenda na capital." Vamos fortalecer o partido na cidade mais negra fora da África lançando um candidato a prefeito com condições reais de disputa e uma chapa forte de vereadores para colocar na pauta municipal as propostas históricas defendidas pelo partido”