Leandro de Jesus reafirma candidatura à prefeitura de Lauro de Freitas | A TARDE

Pré-candidato à prefeitura de Lauro de Freitas, deputado estadual Leandro de Jesus (PL) comentou nesta terça-feira, 12, sobre a sua candidatura para a cidade, localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Conforme o liberal, a sua candidatura pela sigla representa a mudança necessária para o município, comandado pela prefeita Moema Gramacho (PT).

“A necessidade de se ter um projeto para Lauro de Freitas se mostra pelo contexto atual. [...]. O PL traz exatamente esta opção de projeto que não é apenas oposição, mas é uma oposição da direita. É um projeto da direita que visa realmente trazer um projeto de reestruturação da cidade, de diminuir essa máquina que hoje está na mão da prefeita Moema Gramacho. [...]. A gestão que serve aos cidadãos, e não a um grupo político”, ressaltou o parlamentar.

Com três vereadores do PL eleitos na Câmara Municipal, os edis da sigla fazem parte do arco de alianças da atual gestora. Questionado sobre o assunto, Leandro de Jesus afirmou que os parlamentares serão expulsos do partido.

"O PL em Lauro de Freitas também seguem as regras do que vem do PL nacional. Tratando-se desses vereadores, eu já os convidei, inclusive, a se retirarem do partido. Eu estava aguardando a formação da nossa comissão em Lauro de Freitas, que já foi publicada na semana passada, e agora, de maneira formal, nós vamos convidá-los a se retirar do partido para que eles possam seguir o trajeto deles", contou o deputado ao portal A TARDE.

Na Alba, Leandro de Jesus exerce o seu primeiro mandato. Durante o pleito que o conduziu a cadeira do Legislativo, o parlamentar teve 1.303 votos no município.