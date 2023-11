“Leitura antecipada de movimentações”, diz Fabya Reis sobre Geraldo Jr | A TARDE

A secretária de Assistência e Desenvolvimento Social da Bahia (Seades), Fabya Reis, comentou neste sábado, 28, durante plenária realizada pelo PT de Salvador, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), sobre os rumos do partido em relação às eleições municipais de 2024.

“Nós queremos mostrar o nosso protagonismo na construção da política na nossa cidade e no nosso estado. Hoje vai ser uma manhã com muitas expectativas onde ouviremos as lideranças. Vamos receber o nosso pré-candidato, deputado Robinson Almeida, e o senador Jaques Wagner”, disse.

Reis falou ainda sobre o que o partido pretende para Salvador e a respeito do vazamento do nome do vice-governador, Geraldo Jr, como nome oficial da esquerda para disputar as eleições em Salvador. “Queremos discutir os problemas da cidade, as propostas para edificar a nossa cidade. Hoje aqui é um evento 100% Robinson, mas nós queremos definir um nome antes da virada do ano”, comentou.

Sobre Geraldo Jr, ela reafirmou que não há nada confirmado. “Não está consolidado, haja vista a pactuação será feita no conselho político, então esse vazamento de informação foi uma leitura antecipada de movimentações, o que é legítimo e faz parte do jogo político”, salientou Reis.