LEM: Danilo Henrique deixa prefeitura com aplausos de servidores | A TARDE

O Secretário de Governo de Luís Eduardo Magalhães, Danilo Henrique, oficializou nesta sexta-feira, 2, o seu afastamento do cargo para disputar as eleições em Barreiras, onde é pré-candidato a prefeito.

“Danilo saiu literalmente pela porta da frente. Foram três anos de grande dedicação à nossa gestão, que só renderam bons frutos e grandes conquistas para o município”, disse o prefeito Junior Marabá

Parceiro de primeira hora da atual gestão, Danilo conquistou o respeito dos secretários e vereadores, com que ele tratava diariamente. “Seu conhecimento em gestão facilitou muito o trabalho dos secretários. Ele sempre apontava um caminho ou uma solução para as questões administrativas, que devem ser sempre resolutivas e dentro da legalidade. O município de Barreiras tem muito a ganhar com a experiência de Danilo”, disse o secretário de Infraestrutura, Franklin Willer.

“Temos que reconhecer o trabalho daqueles que, de fato, contribuíram e ainda contribuem para que a nossa gestão tenha a aprovação, que temos hoje. É um trabalho conjunto? Sim. Mas tem aquele tipo de direcionamento que faz a diferença. E o Danilo foi um desses que fez a diferença. Desejo a ele as vitórias que ele merece”, concluiu o prefeito Junior Marabá.