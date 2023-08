Leo Prates avalia primeiros meses de mandato como “período produtivo”

O deputado federal Leo Prates (PDT-BA) fez um balanço, na manhã desta terça-feira (1º), dos seus primeiros seis meses de mandato na Câmara dos Deputados, em Brasília. De acordo com o parlamentar baiano, foi um “período produtivo”, com a apresentação de 17 projetos de sua autoria, com oito relatórios e as vice-lideranças do PDT e do maior bloco que reúne União Brasil, PP, PSDB, Cidadania, PSB, Avante, Solidariedade e Patriota, além de seu próprio partido.

“Há exatos seis meses, assumi o mandato de deputado federal com a missão de levar para âmbito nacional os debates que tenho travado ao longo da minha carreira política. Além de representar bem os quase 144 mil eleitores que depositaram em mim os seus votos de confiança”, afirmou o deputado.

Leo Prates ainda ponderou as dificuldades enfrentadas no primeiro semestre de mandato, mas defendeu que isso pode ser motivação para trabalhar ainda mais em busca dos resultados.

“Os primeiros passos em um ambiente completamente novo como a Câmara dos Deputados não têm sido fáceis, mas tenho em mim a certeza do empenho para seguir avançando e certamente teremos muitas conquistas a comemorar”, completou Leo Prates.

Dentre os 17 projetos de sua autoria, se destacam o seguro calamidade, que possibilitará apoio financeiro para as pessoas que perderam os seus pertences em decorrência de catástrofes climáticas, e a proposição que proíbe benefícios fiscais a empresas condenadas pela prática de trabalho escravo.

O parlamentar também participou da elaboração do parecer de oito projetos nas comissões, votou mais de 90 matérias no plenário da Casa e integrou 31 frentes parlamentares, a exemplo da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, SUS, Empreendedorismo e Transparência Pública.