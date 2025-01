Leo Prates reafirma desejo de ser prefeito e pondera sobre emendas

Leo Prates defendeu a manutenção do PDT na oposição ao governo da Bahia - Foto: Reprodução

Em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, na manhã desta quinta-feira, 26, o deputado federal Leo Prates (PDT-BA) falou sobre o seu trabalho em Brasília, fez ponderações sobre as emendas parlamentares e também abordou seus projetos políticos.

Com atuação parlamentar focada na Saúde, Leo Prates é o relator de um projeto de lei que visa a criação do Fundo Nacional de Apoio a Pandemias e Epidemias (Fnape), destinado a financiar ações e serviços públicos na área. Segundo ele, o Brasil precisa se preparar para enfrentar novas doenças que podem surgir.

“Na Comissão de Saúde, [o projeto] foi aprovado por unanimidade. É importante que nós tenhamos uma rede de proteção contra essas futuras epidemias e pandemias. Agora, nós tivemos um caso na República do Congo, onde morreram 140 pessoas [por sarampo]. Graças a Deus, não é nada que possa preocupar em escala mundial, mas a perda de 140 vidas sempre nos preocupa. E a nossa atuação na Comissão de Saúde tem sido isso”, avaliou Prates.

O parlamentar também falou sobre o chamado “orçamento secreto”, que tem sido alvo de muito debate em Brasília sobre transparência. Prates afirmou que, bem usadas, as emendas parlamentares podem ser fundamentais para o país. De acordo com ele, a ferramenta não pode ser demonizada.

“Está faltando critérios para que os municípios recebam as emendas. Qual é o grande problema da emenda parlamentar? Muito município que passou a receber um volume de recursos consideráveis são municípios pobres e não têm um auditor institucionalizado, uma controladoria feita. Não porque ele não quer, mas por dificuldades financeiras”, disse o deputado.

Leo Prates ainda reafirmou, durante a entrevista, seu desejo de ser prefeito de Salvador no futuro, mas não deu um prazo para isso. De todo jeito, o parlamentar afirmou que defende a manutenção do PDT na oposição. Ao mesmo tempo, ele jogou a decisão final para o presidente estadual do partido, o também deputado federal Félix Mendonça Júnior.

“Eu pretendo ser prefeito de Salvador. Quando vai ser, só Deus que sabe e o povo de Salvador”, disse, aos risos. “Em relação ao PDT, o presidente Félix, que é quem fala pelo partido, diz que o partido pode caminhar com qualquer um dos lados e isso foi declaração em vários organismos de imprensa”, complementou.