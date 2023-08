Leo Prates reforça desejo de candidatura a prefeito em 2028

O deputado federal Leo Prates (PDT) voltou a defender seu desejo de ser o nome do grupo político do prefeito Bruno Reis (UB) para a disputa pela Prefeitura de Salvador em 2028, numa possível sucessão do gestor municipal, em caso de reeleição no próximo ano. Prates, no entanto, enfrenta disputa interna com a vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT).

Em entrevista ao programa Isso é Bahia, da A TARDE FM, o parlamentar reforçou seu desejo partidário para Salvador, destacando que faz parte do grupo político desde sua formação, no início dos anos 2000.

“Eu sempre construí minha carreira como resultado de muito trabalho. Todos os cargos públicos foram resultado do trabalho que realizei. Cheguei à Câmara Federal como o deputado mais votado de Salvador. Eu nunca escondi de ninguém, nem do prefeito Bruno Reis, nem do ex-prefeito ACM Neto, que iniciamos esse grupo juntos, o meu desejo de governar a minha cidade, onde cresci, crio meus filhos e tenho uma grande paixão. Sou muito grato à cidade de Salvador pelo cargo de deputado federal que ela e a Bahia me conferiram. Mas meu sonho é um dia governar Salvador, mas estou feliz e realizado com a carreira que construí. Sobre o ano que vem, o meu projeto é buscar a reeleição do prefeito Bruno Reis, que entendo que é a candidatura natural dentro do nosso grupo. Trabalharei aqui em Brasília para que ele tenha condições de ser um dos maiores prefeitos da história” disse.

Prates destacou que tem condições reais de se lançar candidato pelo grupo do prefeito, apontando qual seria o caminho mais viável, em meio ao também interesse da vice-prefeita Ana Paula. O deputado também negou hipótese de deixa ro PDT para uma eventual candidatura.

“Eu estou muito feliz no PDT. Em 2019 eu deixei o DEM e fui para o PDT e, junto com o deputado Félix, fomos os responsáveis de o PDT migrar da base do governo para a base da prefeitura e isso criou as condições, inclusive, de Ana Paula ter a cadeira hoje. Ela é uma grande mulher, um grande quadro do PDT", completou Prates.

"Não há hipótese de eu deixar o PDT, estou focado em que Bruno Reis seja um dos maiores prefeitos da história. Eu defendo, em relação à sucessão do ano que vem, que Bruno tenha liberdade de escolher o vice que melhor possa ajudar a vencer as eleições. Quanto a mim, estou muito realizado em Brasília. Só há hipótese de disputar outro cargo se houver desejo do prefeito Bruno Reis e do ex-prefeito ACM Neto”, pontuou.