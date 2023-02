Leo Prates reforça importância da despolarização política no país

O deputado federal Leo Prates (PDT) subiu ao púlpito do plenário da Câmara dos Deputados, para o seu primeiro discurso como parlamentar da Casa, na tarde desta terça-feira, 28.

Durante o pronunciamento, Prates compartilhou um breve resumo da sua trajetória política, reforçou a importância da despolarização política no país e destacou o seu compromisso com a população em situação mais vulnerável.

“Foi um momento de grande emoção pois, retorno a essa Casa onde iniciei a minha trajetória política como assessor parlamentar do então deputado ACM Neto e agora, 20 anos depois, assumo o meu primeiro mandato federal com o compromisso de seguir trabalhando em prol de quem mais precisa”, disse o parlamentar.

Após o pronunciamento, Prates disse ainda que chega “na Câmara com o compromisso de trabalhar pelo Brasil invisível, dos distritos mais distantes, dos grotões e das favelas, onde o poder público ainda se faz ausente. Quero ampliar esse debate e levar qualidade de vida para o nosso povo. E falo do coração, eu vejo vocês”.

Primeiro mês

No primeiro mês de atividade da nova legislatura, Leo Prates protocolou 16 projetos de lei e indicação; declarou apoio a nove frentes parlamentares e foi escolhido o vice-líder da bancada do PDT no Congresso.