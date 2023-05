Leo Prates se coloca como “sucessor natural” de Bruno Reis em 2028

Ainda que faltem mais de meia década para as eleições municipais de 2028, o deputado federal Leo Prates (PDT-BA) já se colocou como “sucessor natural” do grupo do atual prefeito para disputar o pleito como cabeça de chapa.

“Meu projeto, há 20 anos, sempre foi ser prefeito de Salvador. Não quer dizer que eu vá ficar triste se eu não conseguir. Eu não tenho obsessão por cargo. Meus cargos sempre foram consequências do meu trabalho”, disse Prates, em entrevista ao podcast MetroPod.

A disputa do ano que vem deve ter o atual prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), lutando pela reeleição. Para Prates, sua correligionária Ana Paula (PDT), que é vice-prefeita e secretária da Saúde, não está na sua frente na fila para representar o grupo político como cabeça de chapa em 2028. "Não é o natural. O natural sou eu e estou focando”, afirmou.

Ex-secretário de Saúde e ex-presidente da Câmara Municipal, Prates chegou a ser cogitado como vice em uma eventual chapa encabeçada por Bruno Reis para o pleito do ano que vem, mas não confirmou nem negou que deseja disputar a posição.