Leo Prates será condecorado com Comenda Dois de Julho na Alba | A TARDE

O deputado federal Leo Prates (PDT) será condecorado, na próxima sexta-feira, 12, com a Comenda Dois de Julho, mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A cerimônia está prevista para acontecer às 10h, no plenário da Casa Legislativa.

A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Vitor Azevedo (PL) e aprovada por unanimidade em agosto.

Para justificar a ação, o parlamentar destacou a contribuição de Prates ao longo dos seus 20 anos de vida pública, principalmente, na gestão à frente da Secretaria Municipal de Salvador (SMS), durante a pandemia da Covid-19.

“Leo é um destacado cidadão baiano que, com muita justiça, propomos homenagear com a Comenda 2 de Julho”, explicou Vitor Azevedo.

Na oportunidade, Prates agradeceu aos ex-colegas de parlamento, o qual ocupou até 2022, ano em que foi eleito para a Câmara dos Deputados. Ele ainda revelou orgulho pelo reconhecimento do seu trabalho.

"Só tenho gratidão a expressar aos deputados dessa casa à qual tive tanto orgulho em fazer parte. Todo o trabalho que venho desenvolvendo ao longo desses 20 anos de vida pública, é fruto do desejo de construir uma Bahia melhor", afirmou.

Trajetória

Leo Prates ingressou em seu primeiro cargo eletivo em 2013 como vereador na capital pelo partido Democratas (DEM). No primeiro mandato como vereador, foi vice-líder do Governo e líder do DEM; presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final (CCJ); relator do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Salvador e da Lei de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo (Louos). No segundo mandato, já assumiu concorrendo à Presidência do Legislativo municipal e, na sua gestão, lançou programas como Câmara Itinerante, Educâmara e a Escola do Legislativo.

Realizou concurso público com reserva de 30% das vagas para negros e 5% para pessoas deficientes e viabilizou o ingresso da Câmara na União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), além de investir no aprimoramento do Processo Legislativo Eletrônico e reestruturação da Assistência Militar. Além de investir na infraestrutura de comunicação fortalecendo a TV Câmara e implantando a Rádio Câmara.

Em 2018, elegeu-se deputado estadual e se licenciou para ser secretário municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza passando, em seguida, a responder pela Secretaria de Saúde de Salvador.

Em 2020, Prates migrou para o PDT. À frente da Secretaria da Saúde de Salvador e sua atuação foi destaque no combate à pandemia do coronavírus. Lançou os programas Manda SMS para Mim e Amigo do Autista, com foco na humanização do Hospital Municipal para capacitar, além de alcançar a maior ampliação da história da atenção básica em Salvador; e garantir, por meio de ações intersetoriais, o menor índice de infestação por aedes aegypti, em 16 anos.