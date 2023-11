Líder da oposição defende que vaga do TCM seja ocupada por deputado | A TARDE

As discussões sobre a escolha do próximo conselheiro do Tribunal de Contas do Município (TCM) já estão movimentando os corredores da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Nesta quarta-feira, 22, a bancada governista da Casa se reuniu para começar a discutir sobre a disputa, que já conta com os nomes de Fabrício Falcão (PCdoB), Rogério Andrade (MDB), Roberto Carlos (PV) e Paulo Rangel (PT).

A preferência para indicação do nome que ocupará a cadeira do conselheiro Fernando Vita , que ficará livre a partir de dezembro, é da Casa Legislativa.

“Essa vaga, a indicação é da Assembleia. É o primeiro ano de governo de Jerônimo, ele precisa cada vez mais estar fortalecido, e tenho certeza que o pensamento dele, me colocando no lugar, é respeitando as instituições”, disse o líder da oposição Alan Sanches (União Brasil).

Sanches ainda afirmou que tem sentido um crescimento do desejo dos parlamentares em se lançar como postulante para vaga e se como defensor da causa.

“Eu tenho sentido isso crescer muito aqui na Assembleia pela escolha de um candidato que seja um deputado estadual, que pode inclusive ser um ex -deputado estadual, não vi veto a isso. Eu defendo”, pontuou Sanches.

E acrescentou: “nós temos grandes nomes aqui que são experimentados na política, experimentados na administração pública, que poderão sim contribuir com o TCM, porque nós precisamos de orientadores no TCM, e, não só julgadores a letra fria da lei”.

Ao contrário da bancada governista, o bloco de oposição ainda não tem um nome posto à mesa para concorrer a vaga na Corte de Contas. Uma das opções cotadas é o ex-presidente da Alba e ex-deputado federal, Marcelo Nilo (Republicanos). Em entrevista à imprensa, o líder do bloco da minoria não se aprofundou sobre Nilo e lembrou da disputa passada, realizada em março deste ano.

“Não foi definido [candidato do TCM]. Nós estivemos com Nilo, ele desde a passada já queria estar disputando isso. Teve a disputa interna com Tom [Araújo] e Tom foi candidato. Agora, Marcelo vem se colocando”, comentou. “Com relação ao nome da oposição, nós ainda vamos estar sentando com toda a bancada para discutir, por enquanto, há conjecturas”, concluiu.