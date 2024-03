Liderança do PSDB defende Tiago Correia como vice de Bruno Reis | A TARDE

O deputado estadual Jordávio Ramos (PSDB), vice-presidente estadual de seu partido, defendeu que seu colega de Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Tiago Correia (PSDB), presidente da legenda na Bahia, seja o candidato a vice-prefeito de Salvador na chapa de Bruno Reis (União Brasil) à reeleição.

Correia foi eleito presidente do PSDB-BA em outubro de 2023. Antes, ele chegou a emplacar sua esposa, a empresária Ana Coelho (Republicanos), como candidata a vice-governadora na chapa do União Brasil em 2022.

“Sou a prova de que Tiago Correia tem todas as características para ser o vice de Bruno Reis na chapa em Salvador. Competente, estudioso, gosta do povo e tem um carinho enorme por Salvador. Meu conterrâneo e amigo Bruno Reis merece alguém como Tiago para lhe auxiliar”, afirmou Jordávio.

A ideia do PSDB é buscar o protagonismo nas eleições municipais de 2024, para retomar a força política que o partido possuía nos anos 1990 e 2000. Recentemente, a legenda formou com o Cidadania uma federação partidária, liderada na Bahia pelo deputado federal Adolfo Viana (PSDB).

“Temos condições de aumentar bastante o número de prefeitos e vices, e é isso que iremos fazer, com a competência e condução de nosso líder Adolfo Viana”, acrescentou Jordávio Ramos.

Além do PSDB, outras legendas já manifestaram a intenção de lançar o candidato a vice do prefeito Bruno Reis: o Republicanos, liderado pelo deputado federal Márcio Marinho; e o próprio PDT, com a atual vice-prefeita Ana Paula Matos e o deputado federal Leo Prates.