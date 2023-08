Lideranças comunitárias indicam reivindicações em sessão itinerante

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) realizou, nesta segunda-feira, 21, uma sessão itinerante a fim reforçar o vínculo do soteropolitano com o Parlamento. Os trabalhos foram iniciados no Centro Estadual de Educação, Inovação e Formação da Bahia Mãe Stella (Ceeinfor), no bairro do Cabula.

Neste encontro, as lideranças comunitárias inscritas puderam apresentar suas reivindicações, garantindo participação ativa e representativa. A sessão ordinária, conduzida pelo presidente da Casa, vereador Carlos Muniz (PSDB) e pelo coordenador executivo do Câmara Itinerante, vereador Luiz Carlos Suíca (PT), foi marcada por diálogo e transparência.

Onze lideranças comunitárias apresentaram demandas nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, transporte, dentre outras. Os oradores da 52ª Sessão Ordinária e 1ª Sessão Itinerante da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura foram: Érico Silva, Marcos Antonio Macedo, Tiffany Odara, Marlon Carvalho, Juliete Barreto, Zilda Dourado, Jó Sales, Sílvio Torres, Demétrio Oliveira, Marivaldo Júnior e Terezinha Simoa.



O resultado positivo da sessão itinerante foi ressaltado pelo presidente Carlos Muniz. Ele destacou a importância da participação popular e afirmou que a Casa estará encaminhando aos órgãos competentes as demandas que foram apresentadas pelos oradores.



Participação popular



Conforme Suíca, a Câmara realizou sessão itinerante no formato virtual durante a pandemia da Covid-19. Ele ressaltou que “a sessão presencial aproxima ainda mais o Poder Legislativo da população, que não pode ficar na ideia de que os vereadores só aparecem nas comunidades no período eleitoral”. A realização da sessão itinerante na escola que leva o nome de Mãe Stella também mereceu registro do vereador, por conta da sua relação com a religião de matriz africana e o bairro contemplado.



O vereador Duda Sanches (União) também destacou que a sessão itinerante aproxima o Poder Legislativo das pessoas, “e faz com que essas pessoas, que não conhecem a atribuição da Câmara, participem do processo de tomada de decisão”.



Na avaliação do vereador Isnard Araújo (PL), a Câmara sai fortalecida com a participação popular. O colega Paulo Magalhães Júnior (União) foi na mesma linha de pensamento e pediu a retomada do projeto Câmara Mirim. Ele sugeriu, ainda, que o empréstimo da Prefeitura, que está para ser votado pela Casa, em boa medida, seja investido no Cabula.



Para Téo Senna (PSDB), “a Câmara é a caixa de ressonância da sociedade”. Ele sugeriu a realização de um seminário sobre a realidade do crescimento do Cabula, como foi apontado por Terezinha Simoa.



A vereadora Marta Rodrigues (PT) afirmou que as demandas apresentadas terão continuidade, destacando a construção de creches, de postos de saúde, pavimentação, requalificação de passeios, melhoria no transporte e assistência psicológica em escolas.



Também falaram da importância da participação popular os vereadores Arnando Lessa (PT), Augusto Vasconcelos (PCdoB) e Leandro Guerrilha (PP).



Ainda na sessão itinerante, houve um minuto de silêncio em memória de Mãe Bernadete, assassinada na última quinta-feira (17).

Antes da abertura dos trabalhos, ocorreu uma apresentação da Fanfarra do Colégio Navarro de Brito, que funciona no Largo do Queimadinho, na Lapinha.