Lideranças do PT na Bahia prestam última homenagem a Paulo Machado | A TARDE

O sepultamento do fundador do PT de Santo Amato, Paulo Machado, 87 anos, foi marcado por muita emoção, além das presenças de familiares, amigos, militantes e lideranças do partido na Bahia e no Brasil.

Paulo Machado, pai do ex-prefeito de Santo Amaro, Ricardo Machado (PT), foi sepultado na tarde de ontem (8), com o caixão coberto pela bandeira do partido, como símbolo de respeito e de sua trajetória.

“Meu pai esteve entre os primeiros prefeitos que disputaram uma eleição pelo Partido dos Trabalhadores na Bahia e no Brasil. Naquela época, ele precisou romper muitos preconceitos, inclusive contra o próprio partido. Além de fundador do PT de Santo Amaro, meu pai foi um idealista e um desbravador muito generoso”, disse Ricardo Machado, bastante emocionado.

Homenagens

Vários políticos marcaram presença no sepultamento de Paulo Machado. Entre eles, o senador Jaques Wagner (PT), o deputado federal Paulo Magalhães (PSD), além da prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho (PT). “Paulo Machado deixa um grande legado na história política de Santo Amaro e na Bahia”, comentou o deputado Paulo Magalhães.

Paulo Machado também foi homenageado pelo PT da Bahia e pelo diretório municipal do partido. “Ele sempre será lembrado como um líder inspirador e um eterno presidente de honra do PT de Santo Amaro”, enfatizou Ana Lícia, presidente do partido na cidade.

Já o PT da Bahia publicou uma nota em seu site oficial lamentando o falecimento de Paulo Machado. “O partido lamenta a perda de Paulo e se solidariza com o ex-prefeito e também com todos seus familiares, amigos e companheiros de luta”, assinou a nota o Diretório Estadual do PT.