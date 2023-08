Líderes do Republicanos, PDT, União Brasil e PSDB discutem eleições

Um encontro em Brasília, nesta quarta-feira, 9, reuniu quatro presidentes partidários da Bahia, que conversaram sobre as eleições municipais do ano que vem.



Deputados federais, Marcio Marinho (Republicanos), Félix Mendonça Júnior (PDT), Paulo Azi (União Brasil) e Adolfo Viana (PSDB) representam legendas com vereadores de Salvador que são da situação à gestão Bruno Reis (União Brasil).

Segundo Azi, a conversa teve como foco a análise das perspectivas políticas e as estratégias para fortalecer o grupo político e suas possíveis alianças. O presidente do União Brasil na Bahia enfatizou a importância do diálogo contínuo entre os partidos e o fortalecimento das alianças como um meio de oferecer alternativas sólidas e coesas para o eleitorado baiano.

“Nossa reunião foi um momento de troca de ideias e estratégias. Precisamos trabalhar juntos, fortalecer nossas alianças e unir forças para construir candidaturas que representem a vontade do povo baiano. Vamos trabalhar pela coesão do nosso grupo, de forma a buscar candidaturas únicas e evitar um bate-chapa onde for possível”, afirmou Paulo Azi.