Lídice da Mata testa positivo para Covid-19 | A TARDE

A deputada federal Lídice da Mata (PSB) foi infectada novamente pelo vírus da Covid-19 e precisará ficar afastada das atividades parlamentares por uma semana.

Por conta disso, a reunião da bancada parlamentar baiana, a qual a deputada do PSB coordena, que ocorre às terça-feira em Brasília, foi cancelada.



Em nota, a asessoria da deputada informou que ela apresentou sintomas gripais e ficará afastada do trabalho por uma semana.

"Vacinada com todas as doses do imunizante, ela passa bem e se recupera em casa". Lídice foi infectada pelo vírus pela última vez em janeiro do ano passado.