Lúcio prega união na base do governo para as próximas eleições

Presidente de honra do Movimento Democrático da Bahia, Lúcio Vieira Lima marcou presença na noite desta quinta-feira, 25, no evento Bandeiras e Caminhos, que discute políticas públicas e traz novas lideranças para se engajarem à sigla.

Ao Portal A TARDE, Lúcio falou sobre as estratégias que a base partidária deverá adotar para a escolha de um candidato nas próximas eleições para governador.

"Para a gente, o partido da base que tenha superioridade sobre outro de qual município seja, precisa fazer tudo para que mais partidos abram mão (da candidatura) para consolidar essa vitória. Agora, onde você tem forças que disputam entre si ou de força eleitoral semelhante, é natural que qualquer partido político tenha liberdade de apresentar candidatura sem nenhum tipo de constrangimento. O que existe é o desejo do governador em unir a base ao máximo para diminuir o número de problemas que possa vir a ter na reeleição. E a base tem vontade de atender esse pedido", disse o presidente de honra.

O evento do partido acontece no Wish Hotel, em Salvador, e conta com a participação de diversas lideranças da sigla. Entre elas, estão Baleia Rossi, presidente do MDB Nacional; Alex Futuca, presidente do MDB Bahia; além do deputado estadual e více-líder do governo na Alba, Matheus de Geraldo.